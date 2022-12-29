Kaçırmaya çalıştığı eski nişanlısını boynundan vurdu

Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü bir yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kendisini sivil polis olarak tanıtan Uysal, genç kadını kaçırmaya çalıştı. Kurtulmak için çabalarken, genç kadına bir kez ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ersöz'ün hayati tehlikesi sürüyor. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIMIN SESİNİ DUYDUM KAPIYA ÇIKTIM"



Kızının olay günü, şimdiki nişanlısının babasıyla birlikte ehliyet almak için evden çıktığını, apartmanın önünde saldırgan Bedirhan Uysal tarafından kaçırılmak istendiğini anlatan anne Ayşegül Sönmez, "Kızım evden çıkmadan önce boğazının acıdığını söyleyince, hastaneye gitmesini istedim. Ehliyetini yarın da gidip alabileceğini söyledim, 'Bugün dışarı çıkma' dedim. Gitmek istedi ve dışarı çıktı. Nişanlısının babasının arabasına binmiş. O sırada arabanın önünü kesip, kendisini sivil polis olarak tanıtmış. Kızımın sesini duyup dışarı çıktım. Bedirhan Uysal'ın kızımı arabadan zorla çıkardığını gördüm. Elinde silah vardı. Silahı kızımın kafasına dayadı" dedi.

"SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTIM"



Anne Ersöz, "Silahı kızımın kafasına dayamıştı. Kızım arabaya binmek istemediğini söyledi. Elinden kurtuldu ama, montundan tutup kendine doğru çekti. Bu kez silahı boynuna dayadı sonra da ateş etti. Saldırdım, vurdum. İnsanlar oraya toplandı ama, kimse yardım etmedi. Vurdum ona, belindeki silahı almaya çalıştım. Arabaya bindi, kaçtı gitti. Kızımı kontrol ettim, yüzüne baktım ama, hiçbir yerinde kan göremedim. Sonra boynundan 2 damla geldi. Boynundan vurmuş. Kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim. Kapımın önünde vurdular, yaktılar kızımı. Ben ona saldırırken niye tutmadı kimse? Bugün gördüm kızımı, durumunun ağır olduğunu söylediler, uyutuyorlarmış. Doktor 'durumu kötü' dedi" dedi.

"KIZ DİRENİNCE BOYNUNDAN VURUYOR"



Amca Ersöz, "Ülkü'nün eski erkek arkadaşıydı. Yeğenim 2 ay önce başkasıyla nişanlanmıştı. Muhtemelen bunu kendine yediremedi, kinlendi. Direkt olarak eski nişanlısı değildi ama sözlenmişlerdi. Ama istemeye gelmediler, olsa haberimiz olurdu. İki ay önce başka biriyle nişanlandı. Ağabeyim aradı, haber verdi. Apar topar hastaneye geldik. Evin önüne 3 kişi bir arabayla gelmişler. Orada annesi kızını kurtarmaya çalışmış, kız direnince kızı boynundan vuruyor. Mermi çapraz şekilde beynine saplanıyor. 3 kişi olduklarını biliyoruz ama 2 kişi teslim olmuş. Ülkü'nün şu an kurşun beyninde ve onun reaksiyonunu bekliyoruz. 48 saat gibi bir süre verdiler. Herhangi bir ameliyat olmadı. Şu an bile yaşamasının mucize olduğunu söylediler. Şu an yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

"YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"



Amca Ersöz yeğeninin yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beklemek çok kötü bir şey. 24 yaşında kendi halinde bir kız. Dar gelirli bir ailenin kızı. Gideceği, duracağı yeri bilen bir kız. Nasıl anlatabilirim, şu an size konuşuyor olabilmem bile zor. Bu insanın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz. Annesi sakinleştirici ile ayakta duruyor. Babasının durumu da kötü" diye konuştu.

"BAŞKA DENİZLER YANMASIN"



Ülkü Deniz Ersöz'ün yengesi Menşure Öztürk ise adalet talebinde bulunarak, "Bu eşya mı. Güpegündüz bir kadını kapıdan alıyorlar. Şu an yaşam mücadelesi veriyor. Bunun hesabını kim verecek? Sivil polis olduğunu söyleyerek arabanın kapısından zorla kadını çıkarıyor. İşkence ederek kadını öldürmeye çalışıyor. Şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz bunun hesabını kime soracağız. Biz bu adalete, devlete güveniyoruz. Ne olur bu kadın cinayetlerine dur denilsin, idam gelsin. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın, yeter artık. Sabah akşam haberlerde kadın cinayeti var. 24 yaşında bir kadının suçu ne? Bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza gelmeyecek mi? Biz yandık başkası yanmasın. Deniz yandı başka denizler yanmasın. Bizim çocuğumuz şu an ölümle pençeleşiyor. Bizim çocuklarımız sokakta gezemeyecek mi? İpsiz sapsız biri yüzünden çocuğumuzu eve mi kapatalım? Gelin yaşadığı yeri görün, bu kız 13 yaşından beri kardeşleri için çabalıyor" dedi.



Olayı gören Nihat Turan ise, "Birbirlerini çekiştirdiler. Bir kişi kıza silahla vurdu, sonra kaçıp gitti. Annesi buradaydı" şeklinde konuştu.