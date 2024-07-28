Kadayıf tepsileri arasından esrar çıktı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre ,polis ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını alarak kentin girişlerinde operasyon hazırlığı yaptı.

Polis, kent girişinde bir aracı durdururken, daha sonra arkasından gelen aracı da durdurmak istedi. Polisin “Dur” ihtarına uymayan ikinci araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan kamyonette arama yapıldı.

Yapılan aramada bagaj kısmında bulunan kadayıf dolu tepsiler arasında 17 kilo 409 gram esrar ele geçirildi.

Diğer araçta yapılan aramada ise 208 bin 10 TL nakit para ele geçirilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.