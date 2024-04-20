KADES ihbarına giden polis, uzun namlulu ve dürbünlü tabanca ele geçirdi

Kaynak: DHA
KADES ihbarına giden polis, uzun namlulu ve dürbünlü tabanca ele geçirdi
İzmir’de Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine olay yerine giden polis, adreste uzun namlulu tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten KADES ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tartışan M.Ş. ve S.A. ile görüştü. Görüşme sırasında, M.Ş. evde S.A.'ya ait uzun namlulu ve üzerinde dürbün bulunan tabanca olduğunu söyledi.

KADES İHBARINA GİTTİLER UZUN NAMLULU SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRDİLER

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada söz konusu uzun namlulu dürbünlü tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Tabancanın kendisine ait olduğunu belirten S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kades-ihbarina-giden-polis-uzun-namlulu-42688.jpg

Son Haberler
Boykot çağrılarına o da katıldı! Kübra Par kebapçıda nasıl kazık yediğini anlattı Gündem
Boykot çağrılarına o da katıldı! Kübra Par kebapçıda nasıl kazık yediğini anlattı
Binlerce kişi "kontrolsüz turizm"e karşı eylem yaptı Gündem
Binlerce kişi "kontrolsüz turizm"e karşı eylem yaptı
Anne ile kızı sırra kadem bastı Gündem
Anne ile kızı sırra kadem bastı
Kameralar canlı yayındayken kendini ateşe verdi Dünya
Kameralar canlı yayındayken kendini ateşe verdi
Şiddetli yağış ortalığı savaş alanına çevirdi. Fırtına birçok ili esir aldı Yaşam
Şiddetli yağış ortalığı savaş alanına çevirdi. Fırtına birçok ili esir aldı
Tolunay Kafkas kendi silahıyla vuruldu Spor
Tolunay Kafkas kendi silahıyla vuruldu
Gizemli olay yüzünden köyü terk ediyorlar! Kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor Gündem
Gizemli olay yüzünden köyü terk ediyorlar! Kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor