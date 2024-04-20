KADES ihbarına giden polis, uzun namlulu ve dürbünlü tabanca ele geçirdi

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten KADES ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tartışan M.Ş. ve S.A. ile görüştü. Görüşme sırasında, M.Ş. evde S.A.'ya ait uzun namlulu ve üzerinde dürbün bulunan tabanca olduğunu söyledi.

KADES İHBARINA GİTTİLER UZUN NAMLULU SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRDİLER

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada söz konusu uzun namlulu dürbünlü tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Tabancanın kendisine ait olduğunu belirten S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.