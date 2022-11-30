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  • Çocuklar çorba alacak engelliyorlar... İmam hatip lisesi yönetimi çorba dağıtan Kadıköy Belediyesi çalışanlarına saldırd

Çocuklar çorba alacak engelliyorlar... İmam hatip lisesi yönetimi çorba dağıtan Kadıköy Belediyesi çalışanlarına saldırdı

Öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımına başlayan Kadıköy Belediyesi görevlileri, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde okul görevlileri ve kantincilerin saldırısına uğradı. Lise görevlilerinden birinin “Kırdırttırma kamerayı” diye saldırdığı ve çorba almak isteyen öğrencilere engel olduğu görüldü.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:49
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Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi öğrencilere çorba dağıtan Kadıköy Belediyesi çalışanlarına saldırdı

Çocuklar çorba alacak engelliyorlar... İmam hatip lisesi yönetimi çorba dağıtan Kadıköy Belediyesi çalışanlarına saldırdı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber evlerinin mutfaklarından çektikleri video ile duyurdukları CHP’li belediyelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yemek dağıtma uygulaması başladı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere çorba dağıtmaya çalışan CHP’li Kadıköy Belediyesi görevlileri okul yöneticileri ve kantin işletmecileri tarafından engellendi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdik Dara Odabaşı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda okul görevlileri belediye çalışanlarına saldırırken, bir kişinin olay anını çeken kişiye “Kırdırttırma kamerayı” dediği görülüyor.

OKUL YETKİLİLERİ SESSİZ KALDI

Söz konusu olaya ilişkin TELE1’den Egehan Erkün’ün ulaştığı Kadıköy İmam Hatip Lisesi yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. İlk çağrımızda müdür yardımcısıyla görüşme sağlamamız için 5 dakika beklememizi belirten santral memurları, ikinci çağrımızda ise müdürün okuldan ayrıldığını, müdür yardımcısının ise deneme sınavında olduğunu belirtti. Santral personeli, müdür yardımcısının ne zaman müsait olacağını sorduğumuzda ise “Sınav bitince okuldan çıkar.” diye yanıt verdi.

ODABAŞI’NDAN TEPKİ

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı paylaşımında, “Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza sözlü ve fiziksel müdahalede bulunuldu. Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diyerek okul yöneticilerine tepki gösterdi.

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Göktürk Han
30.11.2022 18:03
Emir büyük yerden. Chpli belediyelerin halka yardım yapması engelleniyor. Uyan imam hatipte çocuğunu okutan maddi durumu zayıf insan.  
 
Hakikat
30.11.2022 18:03
Bakın bu suçtur kimse engelleyemez kamu hizmetini kimsenin haddine değil. Kadıköy belediyesi suç duyrusunda bulunmalı..  
 
Selami
30.11.2022 17:58
İmam hatiplerde bu tipler mi yetişiyor. Oğlumun dini eğitimini bu tiplere mi emanet edicem. Ben evinde öğretirim dinini ona. İslam Barış demektir. Bunlar yeniden eğitilsin.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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