Çocuklar çorba alacak engelliyorlar... İmam hatip lisesi yönetimi çorba dağıtan Kadıköy Belediyesi çalışanlarına saldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber evlerinin mutfaklarından çektikleri video ile duyurdukları CHP’li belediyelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yemek dağıtma uygulaması başladı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere çorba dağıtmaya çalışan CHP’li Kadıköy Belediyesi görevlileri okul yöneticileri ve kantin işletmecileri tarafından engellendi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdik Dara Odabaşı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda okul görevlileri belediye çalışanlarına saldırırken, bir kişinin olay anını çeken kişiye “Kırdırttırma kamerayı” dediği görülüyor.

OKUL YETKİLİLERİ SESSİZ KALDI

Söz konusu olaya ilişkin TELE1’den Egehan Erkün’ün ulaştığı Kadıköy İmam Hatip Lisesi yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. İlk çağrımızda müdür yardımcısıyla görüşme sağlamamız için 5 dakika beklememizi belirten santral memurları, ikinci çağrımızda ise müdürün okuldan ayrıldığını, müdür yardımcısının ise deneme sınavında olduğunu belirtti. Santral personeli, müdür yardımcısının ne zaman müsait olacağını sorduğumuzda ise “Sınav bitince okuldan çıkar.” diye yanıt verdi.

ODABAŞI’NDAN TEPKİ

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı paylaşımında, “Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza sözlü ve fiziksel müdahalede bulunuldu. Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diyerek okul yöneticilerine tepki gösterdi.