Kadıköy Belediyesi İsrail ile kardeşlik protokolünü sonlandırdı

Kaynak: ANKA
Kadıköy Belediyesi İsrail ile kardeşlik protokolünü sonlandırdı

Kadıköy Belediye Meclisi, İsrail’in Petah-Tikva şehri ile olan kardeş şehir protokolünü sonlandırma kararı aldı.

Kadıköy Belediye Meclisi, Haziran ayının 1. birleşiminin 1 maddesini görüşmek amacıyla bir araya geldi.

Grup sözcülerinin gündem hakkında yaptığı konuşmaların ardından, İsrail’in Petah-Tikva şehri ile var olan kardeş şehir protokolünün sonlandırılması gündeme alındı.

Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen teklif yazısında 2007 yılında Meclis Kararı ile kardeş şehir protokolü yapılan İsrail-Tel Aviv Petah Tikva Belediyesi Kardeş Kent ilişkisinin, yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi yapılan teklifi değerlendirerek “kardeş şehir” protokolünü oy birliği ile sonlandırdı.

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