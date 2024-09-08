Kadıköy Teksas'a döndü

Kaynak: İHA
Kadıköy Teksas'a döndü

Kadıköy’de bir grup, önünü kestikleri aracın içerisindeki 3 kişiyi darp etti. Şahıslar sonrasında araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Suadiye Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte otomobilleriyle seyir halinde olan bir grup, bilinmeyen bir nedenle bir aracın önünü kesti.

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Yolun bir şeridini trafiğini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi. Ardından durdurdukları aracın içinde bulunan 3 kişiyle tartışmaya başladı.

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Küfürler savuran grup, araçtakileri yumruklarla darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken, darp olayını gerçekleştiren şahıslar otomobille olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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