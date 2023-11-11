Kadıköy’de ‘10 bin lira’ nöbeti: Duyanlar akşamdan sıraya girdi

Kadıköy'de bir mağaza açılışa özel 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde sıraya girdi.

KAYNAK: İHA
Kadıköy’de ‘10 bin lira’ nöbeti: Duyanlar akşamdan sıraya girdi

İstanbul Kadıköy'de yer alan Bağdat Caddesi'nde yarın açılışı yapılacak ünlü bir mağaza, ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde hediye vereceğini duyurdu.

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Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde saatleri olmasına rağmen mağazanın önünde uzun bir kuyruklar oluştu.

Müşteriler çantayı almak için sabaha kadar bekleyecek.

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"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

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Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada sabahlayacağız" dedi.

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