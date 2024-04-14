Kadıköy'de Alex de Souza, Can Bartu ve Lefter'in heykelleri kaldırıldı! Fotoğraf çektirmeye gidenler hüsrana uğradı

Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan Fenerbahçe efsanelerinin heykelleri için yer değişikliği kararı alındı.

Heykeller, sökülerek depoya kaldırılırken, gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirilecek. Öte yandan, stadın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve Eda Erdem’in de heykelleri bulunuyor.

Efsane oyuncuların heykellerinin kaldırılması sonrası bazı taraftarlar bu kararı desteklerken, bazıları ise kaldırılması konusunda tepki gösterdi.

"BEN DE ŞİMDİ YENİ GÖRDÜM, ŞAŞIRDIM"

Parka fotoğraf için giden vatandaşlardan Salih Ayhan, “Çoluk çocuk kuzenlerimiz bulduğumuz herkesi buraya getirip fotoğraf çekiliyorduk. Ben de şimdi yeni gördüm, şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıldı anlayamadım. Bence burada kalmaları daha iyiydi” dedi.

Parkta; Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex De Souza’nın heykelleri bulunuyordu.