Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı

Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki bir araca ve seyir halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fener Kalamış Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ömer Cenk Koç hakimiyetindeki 34 TP 8107 plakalı araç süratle seyir halindeyken, sürücüsünün alkollü oluşundan ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki B.B. hakimiyetindeki 34 TGL 89 plakalı ticari taksiye, ardından da park halindeki 34 AGU 799 plakalı araca çarptı.

aw076659-03.jpg

TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kaldırıma çıkarken, park halindeki araç ise yaklaşık 20 metre sürüklenerek ters döndü.

Kazada ticari taksi şoförü B.B. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.

aw076659-04.jpg

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise BMW sürücüsü Ömer Cenk Koç'a alkol testi yaptı. 0.55 promil alkollü çıkan sürücüyü polis ekipleri karakola götürürken olayla ilgili de inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Son Haberler
Kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı Yaşam
Kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı
Bakan Tekin milletvekillerinin 'eğitimde laiklik' sorusunu yanıtladı Gündem
Bakan Tekin milletvekillerinin 'eğitimde laiklik' sorusunu yanıtladı
Şanlıurfa’da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma Yaşam
Şanlıurfa’da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma
Adıyaman'da deprem Yaşam
Adıyaman'da deprem
Berna Laçin yaşadığı acı kaybı takipçileriyle paylaştı Magazin
Berna Laçin yaşadığı acı kaybı takipçileriyle paylaştı
Kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu Yaşam
Kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu