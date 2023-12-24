Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü arasında askıda kaldı

Kaynak: İHA
Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü arasında askıda kaldı
Kadıköy'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Kaza yapan alkollü sürücü kazayı çekmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.

Olay, saat 03.30 sırlarından İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yapan alkollü sürücü, olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

aw104963-01.jpg

aw104963-02.jpg

aw104963-03.jpg

Son Haberler
Naci Görür, Erdoğan'ın açıkladığı ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Projesi’ni yetersiz buldu: Üzülerek söylemeliyim ki… Gündem
Naci Görür, Erdoğan'ın açıkladığı ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Projesi’ni yetersiz buldu: Üzülerek söylemeliyim ki…
Atilla Taş'ı tutuklatan görüntüler ortaya çıktı Gündem
Atilla Taş'ı tutuklatan görüntüler ortaya çıktı
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi Yaşam
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu Yaşam
Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
TRT'de tepki çeken diyalog: 12 askerimizin şehit olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programı Gündem
TRT'de tepki çeken diyalog: 12 askerimizin şehit olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programı
Beşiktaş'ta servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı Yaşam
Beşiktaş'ta servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı