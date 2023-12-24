Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü arasında askıda kaldı

Olay, saat 03.30 sırlarından İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yapan alkollü sürücü, olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.