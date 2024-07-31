Kadıköy'de Altay Bayındır ısrarı

Fenerbahçe'nin Lugano ile Kadıköy'de oynadığı maçta sürpriz bir isim tribündeydi.

Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı önemli karşılaşmayı stadyumdan takip etti.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Bayındır, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TARAFTARLAR ISRAR ETTİ

Altay Bayındır'la fotoğraf çekilmek için sıraya giren sarı Lacivertli taraftarlar yıldız kalaciye "Geri dön" çağrısında bulundu.

2023 yılında Manchester United'a katılan Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulmakta zorlandı.

Aynı yıl transfer olan Andre Onana, Bayındır'ın önüne geçti. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyen milli kaleciye, İskoçya'nın Celtic takımı talip oldu.

Celtic, Joe Hart'ın kariyerini sonlandırmasının ardından kaleci arayışına hız verdi ve Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Celtic, Bayındır'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıracak ve 26 yaşındaki kaleciye 4 yıllık bir sözleşme teklif edecek.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın kaleci arayışında olduğu belirtiliyor. Ten Hag, Andre Onana'nın inişli çıkışlı performansı ve Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı, üst düzey bir kaleci transferi yapmak istiyor.