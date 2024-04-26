Kadıköy’de cani avukat Fatma’yı 4. kattan ölüme itti! Önce güldü sonra müzik açtı

Kaynak: DHA
Kadıköy’de cani avukat Fatma’yı 4. kattan ölüme itti! Önce güldü sonra müzik açtı
İstanbul'da avukat Doğan Can Gündüz tarafından 4. kattaki evin balkonundan atılarak öldürülen Fatma Duygu Özkan’ın soruşturması tamamlandı. Şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İfadesi alınan tanık M.Ç., kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını ifade etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’ndeki evinde tek başına yaşayan şüpheli Avukat Doğan Can Gündüz’ün 13 Ağustos 2023 tarihinde Kadir Korhan Marmara’ya ‘Hafız bana bir eskort numarası yolla’ şeklinde mesaj attığı belirtildi. Marmara, Fatma Duygu Özkan’a ait telefon numarasını şüpheliye vererek ‘Al Can’dan aldım dersin’ şeklinde mesaj attı. Bu mesajlaşmalar da iddianamede yer aldı.

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AŞAĞI ATTI, SONRA GÜLDÜ

Olay günü, Fatma Duygu Özkan’ın Doğan Can Gündüz’ün evine geldiği anlatıldı. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç., saat 20.30 sıralarında arkadaşlarıyla dolaştıkları sırada bir binanın 4. katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel, üzeri çıplak, sırtında büyükçe bir dövme olan erkek bir şahıs tarafından balkondan atılmaya çalışıldığını gördüğünü ifade etti. Kadın bu esnada çığlık atarak yardım istedi, erkek şahıs kadının bacaklarını tutarak aşağıya attı. Kadın sert bir şekilde yere düştükten sonra şüpheli aşağıya bakarak güldü ve içeri geçerek müzik açtı.

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AVUKATA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Doğan Can Gündüz’ün Fatma Duygu Özkan’a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy’deki evine davet ettiği, şüphelinin binanın 4. katındaki evin balkonundan Fatma Duygu Özkan’ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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NE OLMUŞTU?

Olayın yaşandığı gün, 14 Ağustos 2023 Pazartesi, saat 20.30 sıralarında Kadıköy’deki 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden Fatma Duygu Özkan (38) düşmüştü. Özkan olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Bursa Barosu’na kayıtlı Avukat Doğan Can Gündüz (41), Özkan’ın kendisini aşağıya attığını iddia etti. Görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söyleyince Gündüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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