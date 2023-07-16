Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücü habercilere saldırdı

Kadıköy’de trafik denetimine takılan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı. Arabası bağlanan şahıs habercilere küfürler ederek saldırdı. Alkollü sürücü, “Kameranı çek, sana saldırırım ben sana söyleyeyim. Kamerayı çek, kameranı kırarım” diye tehdit etti.

KAYNAK: İHA
Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücü habercilere saldırdı

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için 'modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.

Denetime alkollü takılan Talha K. adlı kişi ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 1.4 promil alkollü sürücüye 4 bin 64 TL alkollü araç kullanmaktan, 4 bin 64 TL ise abartı egzozdan cezai işlem uygulandı. Otomobili bağlanan Talha K., denetimi haberleştirmeye çalışan habercilere küfürler savurarak saldırdı. “Kameranı çek, sana saldırırım ben sana söyleyeyim. Kamerayı çek, kameranı kırarım” diye tehdit eden alkollü sürücüyü polis sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Habercileri tehdit eden Talha K. polis merkezine götürüldü.

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