Kadıköy'de denize düşen adamın verdiği cevap şoke etti. Vatandaş sahile akın etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kadıköy'de bir kişi denize düştü. Denize düşen kişi ile sahildeki vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Denize düşen ve yüzemediğini söyleyen adam, kendisine 'Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?' diye soran sahildeki vatandaşa, "Allah beni boğmuyor, yüzemiyorum ki" dedi.

İlginç olay, İstanbul Kadıköy Sahil'de yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Denize düşen adamı görenler sahile akın etti. Elbiseleriyle suyun üstünde kalmaya çabalayan adamın durumunu görenler olayı 112'ye ihbar etti.

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Denize düşen adamın çırpınmadığını ve sakince suda durduğunu gören vatandaşlar ile denize düşen şahıs arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Denize düşen adam, sahildekilere yüzemediğini söyledi.

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Olay yerindeki bir kadının "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" diye sorması üzerine denize düşen adam, "Allah beni boğmuyor. Yüzemiyorum ki" şeklinde cevap verdi. Olay, bir vatandaşın botla gelip şahsı kıyıya çıkarmasıyla son buldu. Yaşanan o ilginç diyaloglar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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