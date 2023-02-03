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Eski karakol binasında yangın

Kadıköy'de önceden karakol olarak kullanılan metruk binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:46
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Kadıköy'de eski karakol binasında yangın

Eski karakol binasında yangın
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Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bulunan önceden karakol olarak kullanılan metruk binanın ikinci katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metruk binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. (DHA)

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