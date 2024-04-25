Kadıköy'de hastanede dehşet: Sopa ile döve döve öldürdü

Kaynak: DHA
Kadıköy'de hastanede dehşet: Sopa ile döve döve öldürdü
Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan güvenlik amiri Erdal Çaycı tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı.

Dün saat 19.00 sıralarında yaşanan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Hastanenin sistem odasında yaşanan kavgada Erdal Çaycı, eline geçirdiği sopayla 15 yıllık arkadaşı Atilla Ay'ı darp etmeye başladı.

Atilla Ay olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Erdal Çaycı ise iş arkadaşını öldürdüğünü ihbar etti.

Hastaneye gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Atilla Ay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözaltına alınan Erdal Çaycı, polise verdiği ilk ifadesinde Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve son zamanlarda bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Çaycı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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