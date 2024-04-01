Kadıköy'de kamyonet üst geçide çarptı

İlginç olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Çorum’dan İstanbul’a mobilya taşıyan Ford marka 19 AAU 940 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün yüksekliği hesaplayamaması nedeniyle üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı ve sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken çevredeki sürücüler polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı ve kazayla ilgili inceleme başlattı. Fazlı Güngör, “Çorum’dan gelen aracımız devrildi. Yüksekliği hesap etmemiş. Can kaybımız yok. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.