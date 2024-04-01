Kadıköy'de kamyonet üst geçide çarptı

Kadıköy’de mobilya yüklü kapalı kasa bir kamyonet, önce üst geçide çarptı, ardından da devrildi. Kazada ne ölen ne de yaralanan olmadı. Kamyonetin içindeki mobilyalar kullanılamaz hale geldi.