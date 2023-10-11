Kadıköy’de kural tanımaz taksicilere ceza yağdı

Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi şoförlerine yönelik denetimi yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 4 bin 875 lira para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Kadıköy’de kural tanımaz taksicilere ceza yağdı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde denetim yaptı. Denetim de emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı.

Durdurulan taksilerin araç ruhsatı ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 9 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için her birine 436 lira para cezası kesildi. Bir taksi şoförüne ise aracın muayenesi olmadığı için 951 lira para cezası uygulandı. Denetim çerçevesinde toplam 4 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Emniyet kemerinden ceza yiyen bir taksi şoförü, “Emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Sürekli takmamın doğrusunu soruyorsanız, hayır. Memur bey geri kalan belgelere baktığında pek bir şey görmeyecek zaten. İlk defa yedim, bir daha yemem zaten. Ağızımızın payını almış olduk. Bundan sonra dikkat ederiz” dedi.

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