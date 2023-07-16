Kadıköy'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Kadıköy'de alkol ve abart egzoz kullanımına yönelik yapılan denetimde, bir sürücüye toplam 17 bin 350 TL para cezası kesildi.

KAYNAK: DHA
Kadıköy'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

Kadıköy'de gece 00:00 - 03:00 saatleri arasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekipler, durdurdukları bir otomobilin sürücüsü olan S. A.'ya yaptıkları ehliyet ve alkol kontrolü sonucunda, sürücünün alkollü olduğu otomobilinde abart egzoz kullandığı ve ehliyetine daha önce geçici olarak el konulduğu anlaşıldı. Sürücüye, abart egzozdan 4 bin 064 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve ve diğer sebeplerden 5 bin 096 TL para cezası kesildi.

TERS ŞERİTTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimin yapıldığı alanı uzaktan görüp ters şeride girerek kaçmak isteyen sürücüyü yakaladı. Ehliyetsiz sürücünün denetimi uzaktan görüp ters yönde hareket etmesi üzerine ekipler, hızla yaklaşarak otomobili durdurdu. 41 AAK 026 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Çavuşoğlu'na ehliyetsiz otomobil kullanmaktan kendisine 4 bin 064 TL, otomobilin sahibine 4 bin 064 TL ve trafik sigortası olmaması nedeniyle 316 TL olmak üzere toplamda 8 bin 444 TL para cezası kesildi. Ehliyetsiz şekilde kullandığı otomobil ise trafikten men edildi.

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