Kadın atlet diz çöküp erkek arkadaşına evlenme teklif etti. Vay be ne erkekler varmış

Abdülkadir Aydoğan
Kadın atlet diz çöküp erkek arkadaşına evlenme teklif etti. Vay be ne erkekler varmış

Paris Olimpiyatları'nda 3 bin metre yürüme yarışı sonrası Avrupa rekoru kıran Fransız kadın atlet erkek arkadaşına diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 3 bin metre yürüme yarışında Fransız atlet Alice Finot, 08:58:67'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak dördüncü oldu.

Yarışın ardından tribünlere koşan Finot, sevincini erkek arkadaşıyla paylaşırken sürpriz bir şekilde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

Erkek arkadaşının "Evet" yanıtı üzerine statta büyük bir alkış tufanı koptu.

26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları'nda, kadın sporcuların yarışmaların ardından aldıkları evlilik teklifleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'da düzenlenen 3 bin metre engelli koşusunda yarışan Finot, 8 dakika 58 saniyelik performansıyla Avrupa rekorunu kırarak dördüncü oldu.

Yarışmanın ardından kendisini izleyen erkek arkadaşının yanına giderek diz çöken Finot, elindeki rozetle ona evlilik teklifinde bulundu.

Fransız sporcunun sevgilisi, gözyaşları içinde "Evet" derken, etraftaki taraftarlar çiftin bu mutlu anını alkışlarla kutladı.

Finot, yarışmada 9 dakikanın altında bir performans gösterirse erkek arkadaşına evlenme teklif edeceğini söyleyerek, "Herkes gibi davranmayı sevmiyorum. O henüz teklif etmemişti, ben de 'Belki benim yapmam gerekir' dedim. Bu yüzden birlikte koştuğum rozeti ona hediye ettim. Üzerinde 'Aşk Paris'te' yazıyor" ifadelerini kullandı.

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