Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü

İzmir’in, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Z. (30) tarafından pompalı tüfekle vurulan Sultan Kaya (27), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7522 Sokak'ta meydana geldi. Sultan Kaya ile dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Z., evde bulunan pompalı tüfekle Kaya'ya ateş açtı. Kaya yere yığılırken, Y.Z. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)

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