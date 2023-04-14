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Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 

Yalova'da yüzüne kadın çorabı takan eli bıçaklı soyguncu, marketin kasasını boşalttı. Zanlının, paraları poşete doldurtması ve kaçma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şahıs, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:48
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Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 

Kadın çoraplı soyguncu serbest kaldı 
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İHA'nımn haberine göre, olay, Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs akşam saatlerinde yüzüne kadın çorabı geçirerek bir zincir markete girdi. 

Hemen kasaların bulunduğu yere giden şüpheli, elindeki bıçak ile çalışanları tehdit edip kasada bulunan tüm paraları poşete koydurarak, bölgeden kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ayrı iş yeri ve evin güvenlik kameralarını inceledi.

KIYAFETLEKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelinin olaydan 6 saat önce olay yerine geldiği ve çevrede gözetleme yaptığı tespit edildi. Bıçaklı soygun yaptıktan sonra koştuğu esnada üzerinde bulunan kıyafetleri değiştirdiği ve oradan da minibüse binen şahsın Tavşanlı ilçesine gittiği ve adının A.C. olduğu belirlendi.

SERBEST KALDI

Şüpheli A.C., adresine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.C. sorgusunda soygunu yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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