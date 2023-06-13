Kadın doktor eşi tarafından katledildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor, eşi tarafından bıçaklanarak katledildi.

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ KATLETTİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti. İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.

Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü. (AA)