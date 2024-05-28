Kadın eli değen sokak çiçek bahçesine döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadın eli değen sokak çiçek bahçesine döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Hal caddesi üzerinde esnaflık yapan Mertoğlu, esnaf olduğu sokaüı çiçek bahçesine dönüştürdü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadının dokunuşuyla bir sokak çiçek bahçesine dönüştü. Günaydın Mahallesi'ndeki Hal Caddesi'nde esnaflık yapan Mertoğlu, sokağın görüntüsünü iyileştirmek amacıyla çiçeklerle süslemeye başladı. Zamanla sokak, rengarenk çiçeklerle bezenerek adeta bir çiçek bahçesine dönüştü.

Esnaf Mertoğlu, bu süreci şu sözlerle anlattı: "Önceden sokağımıza araçlar park ediyordu. Esnaflar olarak imza topladık ve önceki dönem Belediye Başkanımız Tolga Tosun'a ilettik. O da isteğimizi geri çevirmeyerek sokaktaki araç parklarını kaldırdı.

Ben de sokağımızı güzelleştirmek için bir fikir geliştirdim. İlk olarak bir saksı çiçekle başladım. Şimdi sokağımızda 35 saksı çiçek var ve herkes burayı Sardunya Sokağı olarak anmaya başladı. Sokağımızın adının resmen Sardunya Sokağı olarak değiştirilmesi için belediyemize talepte bulunacağız," dedi.

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