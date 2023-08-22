Kadın futbolcular sahada hakeme meydan dayağı attı

Sancaktepe Belediye Gençlik Spor ile Beykentspor kadın futbol takımları arasında 20 Haziran 2023 tarihinde oynanan 2. lige yükselme play-off final maçında dünya literatürüne geçecek vahim bir olay yaşandı

MEYDAN DAYAĞI ÇEKTİLER

Milliyet’ten Cemal Ersen’in haberine göre, Mücadelenin uzatma bölümünde maçı 4-2 kaybeden Sancaktepe Belediye Gençlik Spor kadın takımı oyuncuları, hakemler Onur Aydoğan, Gökhan Apaydın ve Abdülkadir İleri’ye adeta meydan dayağı çekti.

ZORLUKLA SAKİNLEŞTİRİLDİLER

“Hakaret, tükürmek, saldırı, tekme ve yumruk atmak” eylemlerini gerçekleştiren Sancaktepe kadın takımının 5 oyuncusu ile bir kadın yöneticisi sahada bulunan az sayıda güvenlik görevlisi ve iki takımın idarecileri tarafından zorlukla sakinleştirildi. Hakemler ise soyunma odasına kaçırıldı.

60 MAÇ CEZA VERİLDİ

Raporlarda yaklaşık 10 dakika sürdüğü söylenen saldırıdan sonra Sancaktepe Belediye Gençlik Spor takımı yöneticisi Figen Avcı, oyuncular Tülin Akpınar, Şevval Akgül, Funda Avcı, Damla Nur Aksoy ve Berivan Yalçın tedbirli olarak TFF Amatör Disiplin Kuruluna sevk edildi. AFDK 6 temmuz 2023 tarih ve 79 nolu toplantısında raporlar ve saldırıya maruz kalan hakemlerin beyanları doğrultusunda, yönetici Avcı’ya 480 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, kadın takımının olaylara karışan oyuncuları Funda Avcı’ya 22, Damla Nur Aksu’ya 15, Şevval Akgül’e 12, Berivan Yalçın’a 6, Tülin Akpınar’a 5 olmak üzere toplam 60 maç ceza kesilmesini kararlaştırdı.

TAHKİM TARİHTE İLK DEDİ CEZALARINI İNDİRDİ

TFF yetkilileri bugüne kadar profesyonel ve amatör liglerde görülmüş en ilginç olay olarak nitelendirdikleri saldırının, kadın futbolcular tarafından bu düzeyde gerçekleştirilmesinin ise ilk olduğunun altını çizdi. AFDK’nın verdiği cezalara Sancaktepe Belediye Gençlik Spor kulübü tarafından Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunuldu. Kurul, geçen hafta 18 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı toplantıda dosyaları inceledi ve karara bağladı. Sonuçta yönetici Avcı’nın cezasının onanması, Avcı’nın cezasında 5, Akpınar’ın 2, Akgül, Aksoy ve Yalçın’ın cezalarında ise 1’er maç indirime gidilmesi öngörüldü. Kurul toplamda 10 maçlık bir indirim yaptı

Şaşırtan eylemler

Figen Avcı: Müsabaka hakemine hakaret, tükürük, fiili saldırı, sportmenliğe aykırı hareket; 480 gün hak mahrumiyeti

Tülin Akpınar: Hakeme hakaret etmek ve eylemini ısrarla sürdürmek; 5 maç (Tahkim 3 maç)

Şevval Akgül: İhraç öncesi rakibe şiddetli hareket, müsabaka görevlisine hakaret, hakemi şiddetli biçimde itmek; 12 maç (Tahkim 11 maç)

Funda Avcı: Müsabaka görevlisine yoğun biçimde saldırı (tekme, yumruk) hakaret; 22 maç (Tahkim 17 maç)

Damla Nur Aksoy: Müsabaka görevlisine saldırı (tekme, yumruk) ve ağır biçimde hakaret; 15 maç (Tahkim 14 maç)

Berivan Yalçın: Sportmenliğe aykırı hareket, müsabaka hakemine yönelik ısrarla hakaret 6 maç (Tahkim 5 maç)