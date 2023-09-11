Kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı istifa etti

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya olmuştu.

Final maçından sonra ödül töreni sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, takımın yıldızı Jenni Hermoso'yu kutlarken, birden bire dudağından öpmüştü.

Olay büyük tepki toplamış, başkanın istifası istenmişti.

Ancak Rubiales, istifa etmemekte direnmiş, bu arada takımı şampiyon yapan teknik direktör Jorge Vilda, ülke içinde yaşanan "feminizm ve eşitlik" tartışmalarının ardından görevden alınmıştı.

Ülkesinde tepkilerin hedefinde olan Rubiales'e FIFA da ceza vermiş, 90 gün boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırmıştı.

Kadın futbolcu Hermoso olaydan 17 gün sonra savcılığa başvurdu.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Bu gelişmelere rağmen istifa etmemekte direnen federasyon başkanı sonunda pes etti.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Luis Rubiales, federasyon başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

Futbolcu Hermoso'nun istediği takdirde "cinsel taciz" suçlaması da yapabileceğini savcılığın kendisine bildirdiği ifade edildi. İspanyol futbolcunun bu suçlama için de başvuru yapacağı belirtildi.