Kadın hakimin yasak aşkı sessizliğini bozdu: Kocası ilişkiye rıza gösteriyordu

Adana’da kadın hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı Server Leventoğlu, hakimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adana’da görev yapan hakim G.A.'nın 5 yıl süren yasak aşk yaşadığı iddia edilen iş adamı Server Leventoğlu, “Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim” dedi.

Adana Adliyesi’nde görevli kadın hakim G.A., yasak aşk ve uyuşturucu skandallarıyla gündeme geldikten sonra meslekten ihraç edilmişti.

Evli ve bir çocuk annesi olan hakim G.A., Adana’da kiracı olarak yaşadığı sitede yönetici Server Leventoğlu ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra bir ilişki yaşamaya başladı.

"BÖYLE BİR İLİŞKİYİ HAZMEDEMEDİM"

Leventoğlu, kendisine hakim tarafından tuzaklar kurulduğunu öne sürerek şunları dile getirdi:

"Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim"

"O KİŞİLERDEN BENİ KORUMANI İSTİYORUM"

Bir gün kadın hakim, Leventoğlu’na şunları söyledi:

“Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin, bana yardımcı olmanı istiyorum. Daha önce Edirne’de görev yaptım ve hakkımda rüşvet iddialarında bulunuldu, sahtecilik yaptığım söylendi. Senin beni bu suçlamalardan kurtarmanı, dosyalarımı kapattırmanı ve o kişilerden beni korumanı istiyorum.”

Bu süre zarfında kadın hakim ile yaklaşık 5 yıl süren yasak aşk yaşayan Leventoğlu, cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

Ancak Leventoğlu, kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenince ayrılmak istedi.

Leventoğlu, hakimi telefonla arayarak 5 yıl süren birlikteliklerini sona erdirmesini ve kendisiyle irtibat kurmamasını istedi. Aksi halde Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunacağını söyledi.

Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başlandı.

"DİKKAT ET, ÖLDÜRÜLEBİLİRSİN"

Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine giden Leventoğlu'nu karşılayan iki kişi, "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi.

Bunun üzerine Leventoğlu, kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

Server Leventoğlu'nun şikayeti üzerine hakim hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi.

Hakimin Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde 'akaryakıt kaçakçılığı' iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı öne sürüldü.

Hakimin yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirtip 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu, ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkumiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

Sanığın hakime hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

Adana’da görev yapan hakim G.A.'nın 5 yıl süren yasak aşk yaşadığı iddia edilen iş adamı Server Leventoğlu, "Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim" dedi.

Evli ve bir çocuk annesi olan hakim G.A., Adana’da kiracı olarak yaşadığı sitede yönetici Server Leventoğlu ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra bir ilişki yaşamaya başladı.

Bir gün kadın hakim, Leventoğlu’na şunları söyledi:

"Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin, bana yardımcı olmanı istiyorum. Daha önce Edirne’de görev yaptım ve hakkımda rüşvet iddialarında bulunuldu, sahtecilik yaptığım söylendi. Senin beni bu suçlamalardan kurtarmanı, dosyalarımı kapattırmanı ve o kişilerden beni korumanı istiyorum."

Bu süre zarfında kadın hakim ile yaklaşık 5 yıl süren yasak aşk yaşayan Leventoğlu, cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

Ancak Leventoğlu, kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenince ayrılmak istedi.

Leventoğlu, hakimi telefonla arayarak 5 yıl süren birlikteliklerini sona erdirmesini ve kendisiyle irtibat kurmamasını istedi aksi halde Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunacağını söyledi.

Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başlandı.