Kadın hırsızlar kapıdan girdikleri evi böyle soydu. 3 dakika 45 saniyede evi soyup çıktılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadın hırsızlar kapıdan girdikleri evi böyle soydu. 3 dakika 45 saniyede evi soyup çıktılar

İstanbul Bakırköy’de kadın hırsızların bir eve girip altınları çaldığı anlar saniye saniye bebek kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde kadın hırsızların eve girip çıktığı anlar yer aldı. Hırsızlar, 3 dakika 45 saniyede eve girip çıktı.

İstanbul Bakırköy’de kadın hırsızlar bir eve kapının kilidini kırarak girdi. Evdeki bebek kamerası hırsızlık anlarını saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, kapıyı zorlayarak açtıktan sonra sakin tavırlarla eve giren 3 kadın şüpheli, doğrudan yatak odasına yöneliyor. Bu sırada 4'üncü şüphelinin kapıda beklediği görülüyor. Ellerine eldiven taktıkları görülen şüphelilerden ikisi şifonyeri ararken diğeri ise gardroba bakıyor. Şüpheliler ziynet eşyalarını aldıktan sonra yatak odasındaki güvenlik kamerasını fark ediyor.

Yüzlerini kapatarak yatak odasından çıkan şüphelilerden biri, çocuk odasına girerek dolapların içine bakıyor. Sakin hareketleriyle dikkat çeken şüphelilerden birinin evden çıkarken salondaki güvenlik kamerasını fark ederek "Burada da mı var" dediği duyuluyor.

Evde oturan ailenin Zonguldak’a gittiği öğrenildi. Aile, hırsızlığı haber alır almaz hemen İstanbul’a döndü. Evden 400 bin liralık ziynet eşyası çalınırken polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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