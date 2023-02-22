22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kadın husumetlisi kadını kaputta sürükledi

İzmir Menderes'te bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:31
Takip Et

Kadın husumetlisi kadını kaputta sürükledi

Kadın husumetlisi kadını kaputta sürükledi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı. M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti. 

Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI"

Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. Araçtan düşmem için sağ-sol yaptı, oldukça hızlı sürüyordu. Bir ara ayağım yere sürttü. Babam kendi aracıyla bizi takip edip onu durdurmaya çalıştı, yanımızdan geçen arabalar da kornaya bastı" dedi.

Y.H. "En son arabayı sağa doğru kırdığında araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Vücudumda batmalar yaşıyorum. Olay sonrası karakolda şikayetçi oldum ama ne yazık ki bu kadın hala serbest. Henüz bir şey yapılmadı. Benden sonda ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Mehmet Harun Elçi, "Görüntülere yansıyan olayda; araç sürücüsü olan failin aracın kaputunda bulunan mağduru kilometrelerce sürüklemesi, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kasten yaralama yahut muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Öyle ki 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesi 2. fıkrasında, muhtemel kast hükümleri düzenlenmiş durumdadır" diye konuştu. 

Elçi "Muhtemel kast, Yargıtay uygulamasına göre kişinin öngördüğü neticeyi 'Olursa olsun' düşüncesi ile ifa etmesi anlamını taşımaktadır. Bu anlamda, ortalama bir insanın süratli bir şekilde aracını sevk ve idare etmesi halinde aracın kaputunda bulunan kişinin düşerek zarar göreceğini, hatta vefat neticesi olabileceğini öngördüğünün kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla failin bu neticeyi öngörmüş olduğunu söylemek hukuken mümkündür" bilgisini verdi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
4
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
5
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
6
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
7
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿En’am suresi ne anlama geliyor?
﻿En’am suresi ne anlama geliyor?
﻿En’am suresi ne anlama geliyor?
﻿Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
﻿Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
﻿Fenerbahçe'de Konya karşısında ilk kez tek eksik Jesus
﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
﻿Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
﻿Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
﻿Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.