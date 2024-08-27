Kadın katili koca yakalandı

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 24 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti. Hasan Dim, yaşanan tartışmanın ardından eşini darp ederek öldürdükten sonra kaçmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince zanlının yakalanması için geniş arama çalışmaları başlatıldı.

Zanlı ise iddiaya göre motosiklet ile köy köy kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Dim'in izine rastlayan jandarma ekipleri, şüpheliyi Karacakılvayuz Mahallesindeki bir yolda kıstırdı. Yakalanacağını anlayan Hasan Dim, jandarma ekiplerine direnmeye çalıştı.

Ancak, ekiplerin soğukkanlı yaklaşımı sayesinde etkisiz hale getirilen Dim, gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasına ilişkin anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.