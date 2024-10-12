Kadın kılığına girdi, pazarcıyı tabancayla vurdu

Ağır yaralanan Galip Ayan hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda gerçekleşti. Pazardaki tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişinin giydiği eteğinin altından çıkardığı tabanca ile vuruldu.

Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere düştü. Yapılan ihbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ismi verilmeyen saldırganı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.