Kadın kılığına giren hırsız tutuklandı

Denizli'de kadın kılığına giren erkek hırsız yakalandı. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran hırsızı yakalamak için Denizli polisi alarma geçti.

Polis ekipleri son olarak Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde bir evin balkon perdesini çalan kadın hırsızı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını anbean inceledi.

Yapılan incelemelerin ardından kadın kılığına giren hırsızın kimliğini belirleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.