Kadın kılığına giren hırsız tutuklandı

Kaynak: İHA

Denizli'de dikkat çekmemek için kadın kılığına girip perde, abiye elbise ve şal gibi eşyalar çalan hırsız, polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Mahkemeye çıkartılan hırsız tutuklandı.

Denizli'de kadın kılığına giren erkek hırsız yakalandı. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran hırsızı yakalamak için Denizli polisi alarma geçti.

Polis ekipleri son olarak Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde bir evin balkon perdesini çalan kadın hırsızı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını anbean inceledi.

11f12111.jpg

Yapılan incelemelerin ardından kadın kılığına giren hırsızın kimliğini belirleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aw547021-01.jpg

aw547021-02.jpg

