Kadın Milli Takımımız İsveç'te şampiyon oldu

Golbol Kadın Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Lady Intercup'ta şampiyon oldu.

Kadın Milli Takımımız İsveç'te şampiyon oldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden (TMPK) yapılan açıklamaya göre milli takım, Malmö kentinde gerçekleştirilen organizasyonda sırasıyla ABD, Japonya, İngiltere ve Fransa'yı yenerek grubunu yenilgisiz lider bitirdi.

Ardından yarı finalde Brezilya'yı 7-4, finalde de İsrail'i 13-9 mağlup eden milliler, şampiyonluğa ulaştı.

TMPK Başkanı Murat Aksu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, teknik direktör Gültekin Karasu ve kaptan Sevda Altunoluk'u telefonla arayarak tebrik etti.

Ayrıca tebrik mesajı da yayımlayan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin takım sporlarındaki büyük gururu Golbol Kadın Milli Takımı'mızın İsveç'te elde ettiği başarı, bizleri bir kez daha onore etmiştir. Son iki paralimpik oyunları şampiyonluğuna geçtiğimiz aylarda dünya şampiyonluğu apoletini ilave eden milli takımımız, bu kez golbol branşının en önemli turnuvalarından biri olan Malmö Lady Intercup'ta zirveye adını yazdırarak başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu başarıda emeği olan başta Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım olmak üzere tüm takımımızı ve teknik heyeti canıgönülden kutluyor ve daha nice zaferler diliyorum."
(AA)

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