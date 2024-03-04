Kadın motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Sorgun Bulvarı'nda Gülhan Yöntürk’ün kullandığı 07 LEF 50 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonuna giren Dilara Arslan’ın kullandığı 07 BAZ 907 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücülerin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmesi sonucunda olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler çağrıldı.

Trafik ekibi, alkol kontrolünün ardından sürücülerden ehliyetlerini isterken motosiklet sürücüsü kadının, sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Böyle bir şeyin olamayacağını belirten motosiklet sürücüsü, kendisinin sürücü belgesinin olduğunu ama yanında olmadığını iddia etti.

MOTOSİKLET YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Trafik görevlileri tarafından yapılan ayrıntılı kontrolde, motosiklet sürücüsünün aday sürücü olduğu, bir suçtan sürücü belgesinin iptal edildiğini belirledi.

Trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü Yöntürk'e sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, motosikletin sigortasının olmamasından 690 TL olmak üzere toplam 26 bin 644 TL para cezası uyguladı. Motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Motosiklet sürücüsü Yöntürk, sürücü belgesinin olduğunu iddia ederek ceza makbuzunu imzalamazken, telefonla sürekli aramalar yaparak aradığı kişilerle trafik görevlilerini konuşturmak istedi. Trafik görevlileri kadının bu durumunu dikkate almazken, motosiklet sürücüsü kadın ekiplere zor anlar yaşattı.

Bir süre zorluk çıkarmaya devam eden kadın yanındaki kişilerle birlikte bölgeden ayrıldı.