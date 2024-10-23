Kadın mühendis, eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak isterken şehit oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden makine başmühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiyeye indiği sırada yaralandığı öğrenildi.

T24'ün edindiği bilgiye göre Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'nde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede terör saldırısı gerçekleşti.

Silahlı ve bombalı saldırıların ardından alanda çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat timleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KADIN MÜHENDİS EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT OLDU

T24'ün edindiği bilgiye göre TUSAŞ Makine Mühendisi Güçlü ile TUSAŞ kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi olan Güçlü'nün evlilik yıl dönümleri nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken nizamiyede yaralandığı öğrenildi. Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz ve güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ise TUSAŞ revirinde hayatını kaybetti. Taksi şoförü Murat Arslan ise olay yerinde taksinin bagajında ölü bulundu.

Saldırıda, biri başkomiser, biri komiser olmak üzere toplam 5 polis yaralandı. Yaralananlar arasında TUSAŞ'ın teknik ressamı da bulunuyor. Saldırıda yaralananlar Yenimahalle Eğitim Araştırma, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesi, İbni Sina Hastanesi, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri ile Kahramankazan Şehir Hastanelerinde tedavi altına alındı.