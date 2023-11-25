Kadın öğretmen öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

ABD’de 27 yaşındaki resim öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kadın öğretmen öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde gerçekleşti. İddiaya göre, Rikki Lynn Laughlin isimli bir öğretmen 16 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisine uygunsuz fotoğraf ve videolarını gönderdi. Olaydan sonra öğrenciyle ilişkisi olduğu iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mynet’in haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 25 yaşındaki Rikki Lynn Laughlin isimli bir kadın 16 yaşındaki bir öğrencisiyle yaşadığı yasak aşk nedeniyle ülke manşetlerindeki yerini aldı. Olaya ilişkin olarak polisin yaptığı araştırma raporlarında, Laughlin'in çıplak fotoğraflar ve müstehcen bir video göndermeden önce öğrencisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği belirtildi.

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GÖRÜNTÜLERİN HEPSİNİ SİLMEDİ

Laughlin ismi açıklanmayan öğrencisine cinsel ilişki oyuncağını kullanırken çekilen bir videosunu gönderirken 16 yaşındaki gençten de karşılık olarak müstehcen bir görüntü talep etti. Laughlin insanların bunu öğrenmesi halinde hapse gireceği korkusuyla öğrenciye görüntüleri silmesini söyledi. Ancak öğretmeninin görüntülerinin büyük bir bölümünü silmesine rağmen öğrenci bazı fotoğrafları silmedi.

Eşi evde yokken öğrencisini evine davet eden Laughlin polise verdiği ifadesinde, "Reşit olmadığının farkında değildim" diyerek kendisini savundu. O zamandan beri işyerinden izne ayrılan öğretmen, 20 Kasım'da 100.000 dolar (yaklaşık 2 milyon 813 bin TL) tutarında kefaletle mahkemeye çıkacak.

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