Kadın polise ‘Komutanım’ diyerek tekmil verdi: O anlar izleyenleri güldürdü

Elazığ’da gerçekleştirilen motosiklet denetiminde duygusal bir an yaşandı. Denetim sırasında bir vatandaş, kadın trafik polisine asker selamı verdi. O anlarda kadın polis esas duruşa geçip selam verdi. O anlar hem güldürdü, hem de duygulandırdı.

ASKER SELAMI VERDİ

Denetim sırasında vatandaş, kadın trafik polisine "Komutanım" diyerek asker selamı duruşuna geçti, tekmil verdi. Bu anlar çevredeki vatandaşları ile denetim ekibini güldürdü.

KADIN POLİS ESAS DURUŞA GEÇTİ

Kadın polis ise selam karşısında esas duruşa geçerek selam verdi. Bu samimi an, denetimlerin yalnızca trafik güvenliği değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve hoşgörüyü pekiştirdiğinin bir göstergesi oldu. Ekipler, daha sonra denetimlerini sürdürdü.