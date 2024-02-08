Kadın sürücüyü tehdit etti, hakaretler savurdu, tükürdü

Kaynak: AA / DHA
Kadın sürücüyü tehdit etti, hakaretler savurdu, tükürdü
Ataşehir’de trafikte kadın sürücüye tehdit ve hakarette bulunan motosikletli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 5 Şubat günü kadın sürücü, bir motosikletlinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldı.

Otomobile yaklaşarak tekmeler atan motosikletli, açık olan camdan içeriye de tükürdü.

Kadın sürücü, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyadaki videonun ardından çalışma başlatan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün F.U.’yu Kadıköy’de gözaltına aldı.

Hakkında ''tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan şüphelinin, narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

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