Kadın voleybolcularımızın antrenman görüntüleri viral oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı.

Türkiye’nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat hazırlıklarına İstanbul’da start verdi. Geçtiğimiz sezonu zaferle süsleyen ve üç kupa ile taçlandıran Sultanlar, bu yıl Paris’te madalya peşinde koşacak.

Milletler Ligi’nde geçen yıl şampiyonluğu elde eden milli takımımız, çeyrek finalde Polonya’ya yenilerek turnuvadan elenmişti. Ancak bu kez gözlerini olimpiyat madalyasına diken Sultanlar, 2 Temmuz’dan itibaren antrenmanlara başladı.

Paris 2024’te C Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Takımımızın grup maçları şu tarihlerde gerçekleşecek:

29 Temmuz: Türkiye - Hollanda (Saat 10.00)

1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti (Saat 10.00)

4 Ağustos: Türkiye - İtalya (Saat 10.00)

Antrenman görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Sultanlar, tüm Türkiye’nin desteğiyle Paris’te tarih yazmaya hazırlanıyor.