Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı

ABD'de yayınlanan Below Deck isimli yarışmada erkek yarışmacılardan biri, uyuduğu sırada kadın yarışmacının yatağına çıplak şekilde girdi. Yarışmacı diskalifiye edildi.

Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı

Süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatan Below Deck reality programında Luke isimli bir erkek yarışmacı, kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girdi. Skandal cinsel saldırıda kadın yarışmacı, erkek yarışmacıya kendisinden uzaklaşmasını söylese de şahıs uzaklaşmadı.

Bunun üzerine yapımcılar, erkek yarışmacıyı dışarı çıkarmak için odaya girmek isteyince Luke, kapıyı sert bir şekilde üzerlerine kapatmaya çalıştı.

"İZNİM YOKTU"

Yapımcılar, kadın yarışmacı Margot'a Luke'a odaya girmesi için izin verip vermediğini sordu. Margot, uykuda olduğunu uyandığında Luke'yi çıplak bir şekilde yatağında gördüğünü söyledi.

Bu taciz skandalı üzerine Luke, yarışmadan kovuldu.

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