Kadına laf atanları uyardı vücuduna 30 dikiş atıldı

Ankara’da bir kişi, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişilerle girdiği arbedede karnından bıçaklanarak hastanelik oldu. 2 günü yoğun bakım 4 gün hastanede kalan gence 30 dikiş atıldı.

KAYNAK: İHA
Kadına laf atanları uyardı vücuduna 30 dikiş atıldı

İHA'nın haberine göre, olay, 30 Ağustos günü Çubuk ilçesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre Osman Baltacı (35), yoldan geçen bir kadının otomobille takip edildiğini gördü.

Kadının kendisini takip edip laf atanları tanımadığını anlayan Baltacı, duruma müdahale etmek için otomobilin yanına gitti.

Şahıslara tepki gösteren Baltacı ile araçtaki F.A., V.Y. ve C.İ. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Baltacı bıçakla karnından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Vücuduna 30 dikiş atılan Osman Baltacı ise 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen F.A. ve V.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BÖBREĞİNE İSABET ETTİ

Olayla ilgili konuşan Osman Baltacı, “İşletmemin önünde duruyordum. Bir kadının otomobille takip edildiğini gördüm. Kadının yardım çığlını duyunca koşarak arabanın yanına gidip kapısını açtım. Araçtakilere 'Bu kadını neden takip ediyorsunuz?' diye sordum. Bana hakaret ettiler. Ben de dayanamayıp yumruk attım" dedi.

Kadına, 'Bunları tanıyor musun?' diye sordum. Bana, ‘Tanımıyorum, beni takip ve taciz ediyorlar’ dediğini belirten Baltacı "Ben de bunu duyunca polisi arayın diye bağırdım. O sırada da bana bıçağı saplayıp kaçtılar. 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüm. 4 gün de normal odada tedavim sürdü. Vücuduma 30 dikiş atıldı. Bıçak böbrek duvarıma isabet etmiş. Zedelenmeler var. Hastanede kontrollerim oluyor. Nefes almakta ve günlük yaşamda zorlanıyorum ama yine olsa yine yaparım. Pişman değilim” dedi.

Bu tür durumlara sessiz kalınmaması gerektiğini de ifade eden Baltacı, “Böyle olaylara karşı kimse duyarsız kalmasın. Tanımadığım birisine yardım ettim ama oradaki kardeşim ve annem de olabilirdi. İnsanlarımız böyle konulara sırtını dönmesinler” diye konuştu.

aw024810-01.jpg

aw024810-12.jpg

aw024810-11.jpg

aw024810-10.jpg

aw024810-09.jpg

aw024810-08.jpg

aw024810-07.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Mustafa Er'in görevine son verildi Spor
Mustafa Er'in görevine son verildi
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda Yazarlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti Güncel
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti
Osmaniye’de 103 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Osmaniye’de 103 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Galaxy S24 Ultra’nın kilit özellikleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Galaxy S24 Ultra’nın kilit özellikleri belli oldu
Göztepe'de Kvasina çıkmazı Spor
Göztepe'de Kvasina çıkmazı
Samsun'da Irak asıllı ABD vatandaşı evinde ölü bulundu Dünya
Samsun'da Irak asıllı ABD vatandaşı evinde ölü bulundu