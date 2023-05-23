Kadına şiddet davasında 'öldürmekten vazgeçti' kararı

İzmir'de mahkemeden kadına şiddet davasında "öldürmekten vazgeçti" gerekçesiyle kasten yaralamadan ceza verildi. İzmir'in Buca ilçesinde, birlikte yaşadığı A.P. adlı kadını darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 25 yaşındaki F.D., dün hâkim karşısına çıktı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.D., A.P. ve taraf avukatları katıldı.

Celsede söz alan A.P.’ün avukatlarından Abdi Yaşar, "Canavarca hisle hareket edildiği açık. Alkol içiyor, abdest alıyor ve iki bıçakla müvekkili öldürmeye çalışıyor. Bu da bu işin planladığını gösteriyor" dedi. F.D.’ın avukatı Hüsnü Okan Özcan ise sanığın beraatini istedi. Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, sanığın öldürme kastıyla başlattığı eyleminden vazgeçtiği, vazgeçme şartlarının oluştuğunu ve bu yüzden de kasten yaralama suçundan ceza verdiklerini söyledi. Heyet, sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanığın eyleminde silah kullanması ve eylemi canavarca hisle gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza, 5 yıl hapse çevrildi. Eylem neticesinde A.P.’ün hayati derecede yaralanması ve vücudundaki sabit izler sebebiyle ceza bir kat daha artırıldı ve sanık toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.