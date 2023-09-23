Kadını görenler dönüp bir daha baktı. Herkes onu cansız manken sandı

Galata Kulesi çevresinde nereli olduğu bilinmeyen zayıflığıyla ve beyaz teniyle herkesin dikkatini çeken bir kadın görüntülendi. Videoda kimliği belirsiz kişinin Galata Kulesi çevresinde dolaşıp etraftaki nesnelerin fotoğrafını çektiği görülüyor.

“UZAYLI OLABİLİR” İDDİASI

Video sosyal medyada paylaşılınca gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, son zamanlarda dünya gündeminde olan “uzaylıların varlığı” hakkındaki teorileri gündeme getirerek gizemli kişinin bir “uzaylı” olabileceğini iddia etti.