Kadının çantası çalan kapkaççı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadının çantası çalan kapkaççı yakalandı

Aksaray’da kaldırımda yürüyen bir kadının omuzuna asılı çantayı çaldığı iddia edilen bir kişi, parkta otururken yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk'ün arkasından yaklaşan kişi, içinde 2 bin TL olan omuzunda asılı çantayı zorla çekip, alarak kaçtı.

Öztürk'un ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Sefa D. olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Sefa D.'yi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meydan Mahallesi'ndeki bir parkta otururken Öztürk'e ait çantayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Sefa D., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadının çantası çalan kapkaççı yakalandı

Kadının çantası çalan kapkaççı yakalandı

Son Haberler
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi