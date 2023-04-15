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Kadın Basketbol'da Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Fenerbahçe Alagöz mü, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mi?

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk finali oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding ile Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:58
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Kadınlar Avrupa Ligi'nde dev randevu

Kadın Basketbol'da Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Fenerbahçe Alagöz mü, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mi?
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Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarın saat 21.00'de Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, organizasyonun yarı finalinde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek finale yükselirken, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de diğer finalist oldu.

İki Türk takımı, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelecek. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmıştı.

FENERBAHÇE 5. FİNALİNDE İLK ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Sarı-lacivertli ekip daha önce 4 kez final oynadığı ama mutlu sona ulaşmayı başaramadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup etmesi halinde ilk kez bu organizasyonda kupa sevinci yaşayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, daha önceki finallerinde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 2013'te 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58, 2017'de Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 yenilirken geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde de Macar ekibi Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

SARI-LACİVERTLİ EKİP, SON 15 MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 17 müsabakada 15 galibiyet ve 2 yenilgiyle finale kadar geldi.

Organizasyonun ilk iki maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, sonraki 12 karşılaşmayı kazanarak grubu ilk sırada tamamladı. Çeyrek final serisinde son şampiyon Macar ekibi Sopron Basket'e 2-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final oynama hakkı elde etti.

Başantrenör Marina Maljkovic yönetiminde son 15 maçını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde de Beretta Famila'yı yenerek finale yükseldi.

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLK PEŞİNDE
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez dörtlü final heyecanı yaşayan ve finale adını yazdırmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından Dörtlü Final heyecanı yaşayan 4. Türk takımı oldu.

Tarihinde ilk kez bu organizasyonda final oynayacak Akdeniz ekibi, kupayı kazanması halinde bir ilki daha gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Alagöz Holding gibi ligdeki ilk iki maçından mağlup ayrılan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, grup aşamasını 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle lider bitirmeyi başardı. Çeyrek finalde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'e 2-1 üstünlük sağlayarak adını son 4 takım arasına yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ZVVZ USK Prag'ı geçerek finale çıktı.

KUPANIN TEK TÜRK KAZANANI GALATASARAY
Bu sezon 65. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, kupayı kazanan tek Türk takımı olarak öne çıkıyor.

Organizasyonda 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki finalde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekip rakibini 69-58 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.
(AA)

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