Kadınlar erkeklerin ilk neresine bakıyor? Yapılan anketin sonucu açıklandı

İlişkiler kurulmadan önce oluşan flört dönemini besleyen küçük bakışlar kadın ve erkekler için merak konusu olmuştu. Kadınların erkekler konusunda hem fikir olduğu bazı noktalar ortaya çıktı. Kadın sağlığı ve cinsel terapi merkezini çeşitli nedenlerle ziyaret eden 20 kadına, bir erkeğin en çok neresine bakıldığı soruldu. Cevaplar ise oldukça şaşırtıcıydı.

DivaKadın.com'dan alınan bilgilere göre; kadınların erkeklerde en çok baktığı yerler arasında birinci sırayı kalça aldı. Geniş omuzlar, gözler, kaslar, dişler ve penis boyu en çok dikkat çeken yerler olarak açıklandı.

KADINLAR ERKEKLERDE İLK NEREYE BAKIYOR

Yaş aralığı önemsenmeksizin herkese sorulan "erkeklerde ilk nereye bakıyorsunuz" sorusuna samimi yanıtlar veren kadınlar şu ifadeleri kullandı:

KADINLAR EN ÇOK POPOYA (KALÇA) BAKIYOR

23 yaşında olduğunu ifade eden Aleyna isimli kadın erkeklerde en çok popoya dikkat ettiğini belirtirken "Ben popocuyum. Yuvarlak hatları olan bir popo varsa o erkek beni çeker. Hoşlandığım kişide dikkat ettiğim bir şey, elimde değil. Karaktere aşık olurum yalanını söyleyemeyeceğim." dedi.

PENİS BOYU KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ

62 yaşında Müyesser isimli kadın erkeklerde penis boyunun önemli bir kıstas olduğunu belirtti. Kadınların penis boyunu aslında önemsediğini ama bunu dillendiremediğini söyleyen Müyesser şu ifadelerle kendini ifade etti:

Şimdi eskisi gibi şehvetli bir kadın değilim ama ben penis boyunu çok önemli bulurdum. Zaten akranlarım olan arkadaşlarla, akrabalarla konuşunca da bunun bir avantaj olduğundan emin olurdum. Bence kadınlar bunu çok önemsiyor ama pek söylemiyorlar.

ETKİLEYİCİ GÖZLER HER ZAMAN DİKKAT ÇEKİYOR

38 yaşında olduğunu belirten Pelin, en çok gözlere baktığını ve etkileyiciliğin gözlerden geldiğine inandığını vurgulayarak "Ben gözlere bakıyorum. Bakışları güzel olmayan, göz şekli hoşuma gitmeyen hiçbir erkeği hayatıma alamam. Asla arzulamıyorum. Çünkü ön sevişme benim için çok önemli ve ön sevişmede de göz göze olmak şart." dedi.

KADINLAR GENİŞ OMUZLU ERKEKLERİ BEĞENİYOR

28 yaşındaki Ayşegül isimli kadın ise "Erkekte popo ve omuz kapışır. Omuzları geniş ve yapılı, poposu yuvarlak ve sıkı erkek beni alır, peşinden koşturur. Yani fiziksel kıstasım bu. Yoksa tek şart bu değil. Sahiplenici olmasını isterim ve beni bu coşturur." dedi.