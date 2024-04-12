Kadınlar EuroLeague'de ilk finalist belli oldu

Kaynak: AA
Kadınlar EuroLeague'de ilk finalist belli oldu
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun ilk finalisti Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yendi.

Finale yükselen Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi, bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin karşılaşmasının galibi olacak.

Villeneuve d'Ascq LM: 84 - ZVVZ USK Prag: 78
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2
ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12
1. Periyot: 26-27
Devre: 37-43
3. Periyot: 63-62

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