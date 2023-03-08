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Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti

Pendik'te 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı (30) bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü. Murat Yaşar'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:18
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Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti

Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
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DHA'nın haberine göre, olay saat 10.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Karapınar Caddesi üzerindeki 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 5. katında oturan ve 2 yıldır evli olan Murat Yaşar (35),  eşi Tülay Erşahin Yaşar'la (30) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yaşar bıçakla eşini bıçakla öldürdükten sonra evin penceresinden atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan Tülay Erşahin Yaşar ile pencereden atlayan Murat Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekipleri dairede ve bina çevresinde önlem alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Murat Yaşar’ın da vücudunda bıçak kesiklerinin olduğu tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri olay yerlerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Öte yandan Tülay Erşahin Yaşar’ın ailesini bir gün önce deprem bölgesi Adıyaman’dan alarak İzmir’e götürdüğü ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

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