Kadınlar kaynakçılık mesleğine de el attı

Kaynak: İHA
Kadınlar kaynakçılık mesleğine de el attı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği sayesinde Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor.

Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında OKA tarafından destek gören ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçirilen projeyle, Kalkınma Ajansları 2024 senesi teması “Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı” öncelikleriyle de uyumlu olarak; kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor.

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Proje kapsamında, kaynakçı olmak isteyen 10 kadına yönelik teorik ve uygulamalı özel kurslar düzenleniyor. Bu kurslarda, "Kaynakçılık Mesleğinin Temel Prensipleri, Cihaz ve Ekipmanlar, Güvenlik Önlemleri ve Pratik Uygulamalar, Elektrik Ark Kaynağı, TIF, MIG-MAG Kaynağı" gibi konularda eğitim veriliyor. Ayrıca, deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanarak kadınların mesleki becerilerini geliştirmeleri destekleniyor.

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