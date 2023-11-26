Kadınlar Süper Ligi'nde toplu sonuçlar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Kadınlar Süper Ligi'nde toplu sonuçlar

Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1

Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1

Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1

Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2

PUAN DURUMU

Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ1211013092133
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ1210022781930
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET129213062429
4.ALG SPOR127322011924
5.BEYLERBEYİ127232491523
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT1262424111320
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK126242316720
8.HAKKARİGÜCÜ124261525-1014
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR114161513213
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER123451417-313
11.FATİH VATANSPOR113351219-712
12.TRABZONSPOR113261321-811
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR122461423-910
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR12147620-147
15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR121110539-344
16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR11029833-252

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